الاتحاد الرياضي للشركات يعلن إطلاق أولمبياد شتوي في الصعيد

أعلن المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، أحد الاتحادات الرياضية النوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، إطلاق أولمبياد شتوي بدايةً من العام المقبل، يتضمن بطولة الجمهورية ودوري لمنافسات رياضية للعاملين بشركات القطاعين الحكومي والخاص.

تدويل الأولمبياد سنويا في فصل الشتاء

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الرياضي للشركات اليوم على هامش بطولة الجمهورية للشركات المقامة خلال الفترة من 1 سبتمبر الجاري إلى أول أكتوبر القادم بالمدينة الرياضية ببورسعيد، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد يدرس تدويل الأولمبياد سنويا في فصل الشتاء بين محافظات الصعيد والوجه القبلي.

البطولة تقام كل صيف من كل عام منذ 56 عاما

وأوضح كامل أن استضافة بطولة الجمهورية لدوري الشركات، كانت قاصرة منذ انطلاقها في نهاية حقبة الستينيات حتى الآن علي محافظات الوجه البحري ولاسيما الإسكندرية إلى جانب محافظات القناة، حيث إن البطولة تقام كل صيف من كل عام منذ 56 عاما، لافتا إلى أنه كان من الصعب إقامتها في أي من محافظات الصعيد بسبب ظروف ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

ولفت المهندس حسن كامل إلى أن الاقتراح بإقامة دورة أولمبياد لدوري بطولة الجمهورية للشركات، تم بحثه بجدية ومن خلال دراسات جدوي ومناقشات مكثفة بين أعضاء محلس الإدارة، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد انطلاق الاولمبياد الرياضي بمحافظات الصعيد، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي.