وظائف شاغرة في 7 محافظات.. لا يشترط مؤهل والسن من 20 إلى 40 عاما

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل للشباب من سن 20 وحتى 40 عاما، للعمل بإحدى الشركات بعدة أماكن على محافظات الجمهورية.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم.

التخصصات المطلوبة

وذكرت وزارة الشاب والرياضة أن العمل يكون بشركة «إيجي برو وادي دجلة لإدارة المشروعات»، على أن تشمل التخصصات الآتية:

- فني تبريد وتكييف.

- فني كهرباء «باور وكنترول وبى إم إس وفاير»

- فني نجارة.

- فني سباكة.

- فني نقاشة.

- عامل نظافة.

أماكن العمل

وحددت الشركة، أماكن العمل وهي متاحة بالمحافظات الآتية: «القاهرة والإسكندرية والجيزة وأسيوط وشرم الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد».

الشروط المطلوبة للوظيفة

ولا يُشترط مؤهل محدد لشغل الوظائف، فهي متاحة لمن ليس لديهم مؤهلات وكذلك الحاصلين على مؤهل متوسط أو عالي، بشرط أن يكون السن من 20 حتى 40 عاما، وموقف واضح من التجنيد.

مميزات العمل والحقوق

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه من مميزات العمل بالشركة، الحصول على رواتب مجزية، وبدل مواصلات، وتأمينات اجتماعية وطبية.

كيفية التقدم للوظيفة

ويمكن التقدم للوظيفة من خلال ملء الاستمارة من هنــــــــــــــــا، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنــــا.