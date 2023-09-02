أفضل أسعار لاب توب في مصر 2023 لطلاب هندسة.. تبدأ من 7399‎ جنيها

يحتاج طلبة الجامعات إلى استخدم اللاب توب لممارسة التطبيقات العملية، وغيرها من الحصول على المواد التعليمية وخاصة ممكن تطلب دراستهم تطبيق عملي مثل كلية الهندسة والعلوم والإعلام وغيرها، لذا نستعرض أسعار لاب توب في مصر 2023 لطلاب هندسة.

أسعار لاب توب في مصر 2023 لطلاب هندسة

وجاءت أسعار لاب توب في مصر 2023 لطلاب هندسة، على النحو التالي وفقًا لما هو معروض في المتاجر الإلكترونية، حيث تبدأ الأسعار من 7399‎ جنيهًا:

لاب توب اتش بي فيكتس، 8 جيجابايت، RAM 512 جيجابايت 4800، وشاشة 15.6 بوصة FHD 144 هرتز، بسعر ‎35,999.‏

لاب توب فوسترو، رام 8 جيجابايت، هارد 512 جيجابايت، ذاكرة مستديمة M.2، بسعر 23.099 جنيها.

لاب توب لينوفو، بمعالج رايزن 7 5700U ثماني النواة وذاكرة RAM 8 جيجابايت وهارد HDD 1 تيرابايت، وشاشة FHD 15.6 بوصة 1920×1080 TN 250 نيت مضادة للتوهج، بسعر ‎17,674 ألف جنيها.‏

لاب توب ديل فوسترو 3510، ‏ذاكرة رام ‏8 جيجا، هارد SSD‏ 512 جيجابايت بسعر ‎17,125 جنيها.‏

لاب توب انتل كور، رام 16 جيجا، هاردSSD 512 جيجا، ووحدة معالجة الرسومات الجرافيكية انفيديا جيفورس MX450 2 جيجا، وشاشة 15.6 بوصة، بسعر ‎25,666 جنيها.‏

لاب توب ديل فوسترو، ذاكرة رام ‏12 جيجابايت وهارد SSD‏ 256 جيجابايت، وكارت شاشة انتل، بسعر ‎13,599 جنيها.‏

أسعار لاب توب في مصر 2023 لطلاب هندسة أقل من 10 آلاف جنيه

وجاءت أسعار لاب توب في مصر 2023 لطلاب هندسة أقل من 10 آلاف جنيه، على النحو التالي:

لاب توب لينوفو، ذاكرة 4 رام جيجابايت، هارد 1 تيرابايت اتش دي دي، وكارت شاشة ايه ام دي راديون وشاشة 14 بوصة HD عالية الدقة 220 مضادة للتوهج، بسعر 7,399‎ جنيها.

لاب توب لينوفو، ذاكرة رام 4 جيجابايت، هارد HDD 1 تيرابايت، بطاقة رسومات AMD راديون، شاشة 15.6 بوصة عالية الدقة HD 220، بسعر ‎8,840 جنيها.

لاب توب V15 من لينوفو، انتل كور، رام 4 جيجا، وهارد SSD 256 جيجا، وكارت شاشة أنتل UHD مدمج، 15.6 بوصة، بسعر ‎8,799 جنيها.‏