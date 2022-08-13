أفضل 5 أجهزة لاب توب مستعملة في السوق.. أسعار تبدأ من 800 جنيه

في حدود الـ 4000 جنيه على الأكثر، يمكنك الحصول على لاب توب مستعمل، خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب والشباب يبحثون عن لاب توب مستعمل بأسعار مناسبة وإمكانيات جيدة.

وبحسب عدد من منصات البيع عبر الإنترنت، رصدت «الوطن» أفضل 5 لاب توب مستعمل بأسعار مناسبة.

لاب توب إتش بي HP

يصل سعر جهاز إتش بي لنحو 2400 جنيه، ويتميز الجهاز بمواصفات جيدة مثل شاشة العرض عالية الجودة التي تبلغ 14 بوصة، ومعالج إنتل كور i5، وجيل ثاني، وسعة حجمها 4 جيجا رام، وقرص صلب حجم 500 جيجابايت.

لاب توب أسوس

رصدت الوطن لاب توب أسوس بسعر 1800 جنيه، يحتوي Asus X202E على شاشة عرض 12 بوصة، والتي تتميز بصغر حجمها لسهولة التنقل باللاب توب، كما تنفرد بخاصية اللمس الانسيابية، ونظام تشغيل ويندوز 8 بإصدار 64 بيت الفريد من نوعه، وقرص صلب ضحم بسعة 380 جيجابايت، وسعة 4 جيجابايت.

لاب توب ديل

لاب توب ديل Dell Inspiron 5558 بسعر 4000 جنيه، يتميز لاب توب ديل انسبايرون 5558 بشاشة عرض 15.6 بوصة، وقرص صلب 500 جيجابايت، وبطارية تدوم لـ3 ساعات، ومعالج انتل كور i3، وذاكرة وصول عشوائي 4GB

لاب توب ديل Dell Latitude E6520

يأتي لاب توب ديل Dell Latitude E6520، بسعر 3300 جنيه، يحتوي لاب توب ديل لاتيتيود E6520 على معالج انتل كور i5، وجيل ثان، وشاشة حجمها 15.6 بوصة، ورامات بسعة 4 جيجا بايت، وبنظام تشغيل ويندوز 8.

لاب توب إتش بي

Hp compaq 615 السعر 800 جنيه، يتميز لاب توب Hp compaq 615 بمواصفات عالية الجودة، إذ يحتوي على شاشة عرض 15.6 بوصة، ونظام تشغيل ويندوز فيستا المميز باصدار 32 بيت، وقرصة صلب بسعة 320 جيجابايت، ومعالج AMD Turion.