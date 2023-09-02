مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم.. العظمى وصلت لـ31

تزامنا مع التحسن النسبي في حالة الجو، سجلت عدة مدن أقل درجة حرارة اليوم السبت، ووصلت العظمى بها إلى 31 درجة مئوية، وفقا لما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية.

وسجلت العلمين والسلوم أقل درجة حرارة عظمى بـ31 درجة مئوية، ورفح والإسكندرية 32 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين 17 درجة مئوية، ومدينة نخل بشمال سيناء 18 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت

وعن حالة الطقس اليوم السبت، يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

ويسود اليوم طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم السبت

- العظمى القاهرة 34 المحسوسة 37.

- العظمى العاصمة الإدارية 34 المحسوسة 37.

- العظمى بنها 34 المحسوسة 37.

- العظمى دمنهور 34 المحسوسة 37.

- العظمى وادي النطرون 35 المحسوسة 38.

- العظمى كفر الشيخ 34 المحسوسة 37

- العظمى المنصورة 34 المحسوسة 37

- العظمى الزقازيق 35 المحسوسة 38

- العظمى شبين الكوم 34 المحسوسة 36

- العظمى طنطا 34 المحسوسة 36

- العظمى دمياط 33 المحسوسة 36

- العظمى بورسعيد 33 المحسوسة 36

- العظمى الإسماعيلية 36 المحسوسة 38

- العظمى السويس 36 المحسوسة 38

- العظمى العريش 33 المحسوسة 36

- العظمى رفح 32 المحسوسة 35

- العظمى رأس سدر 35 المحسوسة 38

- العظمى نخل 34 المحسوسة 36

- العظمى كاترين 34 المحسوسة 36

- العظمى الطور 35 المحسوسة 38

- العظمى طابا 35 المحسوسة 37

- العظمى شرم الشيخ 40 المحسوسة 43

- العظمى الإسكندرية 32 المحسوسة 35

- العظمى العلمين الجديدة 31 المحسوسة 34

- العظمى مطروح 30 المحسوسة 33

- العظمى السلوم 31المحسوسة 34

- العظمى سيوة 37 المحسوسة 39

- العظمى رأس غارب 40 المحسوسة 43

- العظمى الغردقة 41 المحسوسة 44

- العظمى سفاجا 40 المحسوسة 43

- العظمى مرسى علم 40 المحسوسة 43

- العظمى شلاتين 40المحسوسة 43

- العظمى حلايب 36 المحسوسة 39

- العظمى أبو رماد 36 المحسوسة 39

- العظمى رأس حدربة 37 المحسوسة 40

- العظمى الفيوم 36 المحسوسة 38

- العظمى بني سويف 37 المحسوسة 39

- العظمى المنيا 37 المحسوسة 39

- العظمى أسيوط 38 المحسوسة 40

- العظمى سوهاج 39 المحسوسة 40

- العظمى قنا 43 المحسوسة 44

- العظمى الأقصر 43 المحسوسة 44

- العظمى أسوان 44 المحسوسة 45

- العظمى الوادي الجديد 41المحسوسة 42

- العظمى أبو سمبل 44 المحسوسة 45.