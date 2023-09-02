موعد بداية الخريف في مصر وملامح حالة الطقس المتوقعة

يتساءل قطاع عريض عن موعد بداية الخريف في مصر وانتهاء فصل الصيف رسميا حيث يفضل هؤلاء أجواء الطقس المستقرة التي بعيدا عن الارتفاعات المتتالية في درجات الحرارة وكذلك الرطوبة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليويمة التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي بداية الخريف 2023 في مصر على هذا النحو وفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

بداية الخريف

بحسب خبراء الهيئة فإن بداية الخريف يوم 22 سبتمبر 2023 حيث ينتهي فصل الصيف رسميا في 21 من الشهر الجاري.

حالة الطقس في الخريف

يتسم النصف الأول من فصل الخريف بسمات فصل الصيف، ولكن في النصف الثاني تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حتى الوصول إلى أجواء فصل الشتاء.

كما يشهد الخريف اعتدال في درجات الحرارة، ويتخلل هذا الفصل تقلبات جوية، إذ أنه يعد موسم سقوط الأمطار أو السيول في بعض المناطق الموجودة في سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب الصعيد.

وينتهي موسم الهند الموسمي مع انتهاء فصل الصيف ومع بداية الخريف يبدأ منخفض جديد وهو منخفض السودان الموسمي الذي يتزامن معه وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى سقوط أمطار رعدية على سلاسل جيال البحر الأحمر أو سيناء أو جنوب البلاد.