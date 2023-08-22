والد سيدة الإسماعيلية محاربة السرطان باكيًا: «مات رمز الحب والطهارة»

حاربت المرض اللعين منذ خمس سنوات، إذ أزالت جزءا من ثديها، وعاشت مع الألم كثيرًا حتى رحلت صباح اليوم، برغم إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ خمس سنوات، لم يصدق الجميع، ونعوها متأثرين بألمها الذي أودى بحياتها.

وفاة هبة أشهر محاربة سرطان في الإسماعيلية

زلزلت «هبة» القلوب بفراقها، وبكت الأعين عليها، وعاشت مع ألم السرطان كثيرًا حتى وفاتها صباح اليوم، وكانت آخر كلماتها المودعة والموجعة عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»: «حين أموت سأصير خفيفة جدًا، سآتيكم على شكل فراشة ولن أخاف الضوء، في المرة القادمة سأكون يمامة تحط بسلام في طرقات المدينة، ربما سأختار في مرة ثالثة أن أكون وردة حمراء».

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والد سيدة الإسماعيلية محاربة السرطان باكيًا: كافحت في معركتها للنهاية

وقال محمد ربيع والد سيدة الإسماعيلية، لـ«الوطن»: «كانت الندبة اللي سايبها مرض السرطان على جسمها شديدة، لكن كانت وسام شرف لمعركتها اللي كافحت فيها، مات رمز الحب والطهارة، أتمنى أن يسكنها الله فسيح جناته، ويبدلها دارا خير من الدنيا، ويجعل لها السكينة والأمان في الآخرة ومقرها الجنة».