كشف مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمسكن المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهذا ما يتماشى مع سياسات الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023، من المتوقع له في نهاية العام الجاري 2023، أو في مطلع العام المقبل 2024، مشيرا إلى وجود عدة شروط لابد من توافرها للحصول على وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي 2023.

شروط الحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي

وأكدت المصادر خلال حديثها أن شروط الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي 2023، تتمثل في التالي:

- ألا يكون المتقدم سبق له واستفاد من أطروحات وزارة الإسكان من قبل.

- ألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة.

- ألا يزيد دخل المتقدم عن 6 آلاف جنيه وهو أعزب.

- ألا يزيد دخل المتقدم عن 8 آلاف جنيه وهو متزوج.

- يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة محل الإقامة أو محل العمل.

تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

وأشار إلى أن تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2023، تتمثل في أن المساحات تبدأ من 75 حتى 90 مترا مربعا، والأسعار ستبدأ من 245 ألف جنيه حتى 360 ألف جنيه، وأن التقديم سيكون عبرالموقع الإلكتروني الذي سيتم تحديده وقت نزول الطرح رسميا، ومن ثم التوجه لبنك التعمير والإسكان لمعرفة كافة التفاصيل.