إيهاب الطماوي: من المرجح حدوث تعديلات بقانون الأحزاب السياسية

أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسي بالحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للحوار الوطني ودعمه بما تم من تنفيذ المخرجات التي نتجت عن جلسات المرحلة الأولى، حيث وجَّه الرئيس السيسي أجهزة الدولة بدراستها والعمل على تنفيذها، ورجَّح «الطماوي» حدوث تعديلات بقانون الأحزاب السياسية.

الرئيس يدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأشار الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن ما سيخرج من مناقشات جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني سيكون الرئيس داعما على تنفيذها مع كل أجهزة الدولة.

لجنة الأحزاب السياسية لها طبيعة خاصة

وتابع: «اللحظات التي نمر بها تاريخية وستسجل للدولة المصرية الحديثة من ترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة التي تعتمد على المساحات المشتركة بمشاركة كل القوى الوطنية يمينها ويسرها لبناء الجمهورية الجديدة وأن لجنة الأحزاب السياسية لها طبيعة خاصة لأن كل حزب له مرجعيته وبرامجه وأهدافه، وعلى الأرجح قانون الأحزاب السياسية القائم الآن سيحدث عليه تعديل بإرسال تعديل لبعض من مواضيعه».