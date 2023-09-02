عضو أمناء الحوار الوطني عن قرار الأمم المتحدة: مؤتمر الشباب فرض نفسه عالميا

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالترحيب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يعكس قوة وإبداع فكرة مؤتمر الشباب، ويؤكّد أنَّ نتائج النسخ الأربعة ألقت إلى العالم بشكل حقيقي وواقعي، مضيفًا أنَّ هذا التصويت يقوم على الحياد والموضوعية، لذلك يمكن القول بشكل واضح أن مؤتمر الشباب فرض نفسه عالميا.

منتدى شباب العالم

وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن» أن منذ انطلاق مؤتمرات الشباب وهي تأخذ قفزات إلى الأمام ليس فقط على المستوى العربي أو الإقليمي، بل على المستوى العالمي، ونجحت هذه المؤتمرات في استضافة العالم في شرم الشيخ، مضيفا أنَّ الشباب الذين عاشوا تجربة المؤتمرات عادوا بانطباعات قوية رسخت بصماتها أمام الأمم المتحدة.

ثقة الأمم المتحدة

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنَّ هذا القرار يعكس ثقة الأمم المتحدة في الدولة المصرية ومؤسساتها على تنظيم المؤتمرات واعتراف عالمي قوي بتمكين الدولة المصرية للشباب في مختلف المجالات، وبالتالي نستطيع القول أن العالم يشهد على تمكين مصر للشباب.