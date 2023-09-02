عضو بـ«الحوار الوطني»: تقرير الأمم المتحدة أعطى ثقة دولية لمنتدى شباب العالم

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن ملف الشباب من الملفات ذات الأولوية القصوى في الدولة المصرية وفي العقد الأخير، مؤكدًا أحد المكتسبات العظيمة في الاهتمام بالشباب، المؤتمرات الوطنية للشباب، ومنتدى شباب العالم الذي استطاع أن يستضيف شبابًا من أكثر من 160 دولة حول العالم، وأصبح ماركة عالمية على أرض مصر.

جهود مصر في تمكين الشباب

وأضاف «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم، يؤكد نجاح التجربة المصرية في الاهتمام بالعنصر البشري وخاصة الشباب، مشيرا إلى أن نسبة الحضور في آخر نسخة كانت مبشرة وتؤكد ثقة الشباب في المنتدى.

وأشار مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن هذا القرار جاء ليعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم قدم تجربة عظيمة للغاية في كثير من التوصيات التي نفذت على أرض الواقع سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

مبادرات منتدى شباب العالم

ولفت أن النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم، أعلنت عن مبادرات خاصة في ظل التبعات الاقتصادية العالمية، وهذا يعكس تجاوب المؤتمر مع كافة التغيرات الاقتصادية العالمية وبالتالي لديه مرونة حقيقية تتسق مع الشباب، مؤكدا أن قرار الأمم المتحدة مهمة للغاية ويعطي ثقة في منتدى شباب العالم.