«شباب الحوار الوطني» تناقش 3 قضايا الخميس المقبل.. منها التمكين السياسي

أكد زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عقد جلسة مهمة للجنة يوم الخميس المقبل، لمناقشة 3 قضايا مهمة تعبر عن الشباب المصري، وهي التمكين السياسي، والاتحادات الطلابية، والأنشطة الطلابية.

ملف التمكين السياسي

وأضاف «القاضي»، في بيان له، أن التمكين السياسي للشباب ملف مهم، ودائما هناك حديث متواصل ومستدام حول ذلك المصطلح، لافتا إلى أن فكرة التمكين السياسي قد تكون ظهرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن هي في الأصل تاريخ ممتد بامتداد الدولة المصرية، وكثير من التفاصيل يجب أن تقال فيها لأن الشباب المصرى موجود في المشهد العام عبر مئات السنين.

مكتسبات المرحلة

وأشار مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن ملفات الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية لها أهمية كبيرة جدا، لأنها تمثل مشاكل الشباب في الجامعات والاستماع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم، ومحاولة الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقف، ولافت إلى أنه قبل الدخول في ملف التمكين السياسي يجب أن ندرك تطورات ما جرى ومكتسبات المرحلة للبناء عليها.