انطلاق فعاليات القطاع الخامس لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بسوهاج

انطلقت فعاليات القطاع الخامس لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والشوارع والساحات في محافظة سوهاج، إذ يتم تنظيم هذا الدوري بإشراف إدارة دار السلام للشباب وبالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

تقام المباريات على ملاعب مركز شباب أولاد الشيخ

تتضمن فعاليات الدوري مسابقات خماسي كرة القدم وتنس الطاولة، وتقام المباريات على ملاعب مركز شباب أولاد الشيخ التابع لإدارة دار السلام.

ويستمر الدوري لمدة ستة أشهر، وتقام مباريات دوري واحد على مستوى الإدارات، تمهيدًا للتصفيات النهائية التي ستقام على مستوى المحافظة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الأول.

تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية

يشارك في الدوري 10 فرق من كل إدارة، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية في المناطق التي لا يتاح لها ممارسة كرة القدم في الأندية التقليدية، ويتم تنفيذ المشروع وفقًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، ويحظى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.