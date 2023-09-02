إصابة شقيقين في مشاجرة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة.. وضبط المتهمين

أصيب شقيقان في مشاجرة، لخلافات الجيرة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغه بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة، كل من، طرف أول: أحمد م ل، 30 عاما، سائق، مصابا بجرح رضي بفروة الرأس، وشقيقه محمد م ل، 36 عاما، حاصل على دبلوم صناعي، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، والطرف الثاني: محمود أ ع، 23 عاما، سائق، ونجل عمومته أحمد م أ، 24 عاما، سائق.

تحرير محضر بالواقعة

وتبين أن الطرفين مقيمان بدائرة المركز، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم أفادوا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.