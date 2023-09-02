«شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة للتوعية الأسرية بعنوان «التغيرات المجتمعية»

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية ندوة تحت عنوان «التغيرات المجتمعية»، وذلك بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

غرس القيم واحترام الآخر

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن الندوة قد تناولت عده محاور منها أهمية غرس القيم الاجتماعية، والأخلاق الدينية، والعادات والتقاليد التي تناسب المجتمع ومنها احترام الآخر والقيم الاخلاقيه المفقوده في المجتمع، وإدارة المنزل بأقل التكاليف، والتربية السليمة داخل الأسرة، وإدارة الوقت والاستفادة منه.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المرأة المصرية تتحمل عبئا كبيرا في إدارة احتياجات الأسرة وتحديد أولويات الإنفاق وتتحمل المسؤلية الأكبر في رسم النمط الاستهلاكي للأسرة ومن هذا المنطلق، وتهتم وزارة الشباب والرياضة من خلال برامج أندية الفتاة والمرأة بتقديم البرامج والفعاليات التوعوية التثقيفية بهدف تعديل العادات الاستهلاكية للفرد داخل الأسرة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وإبراز دور المرأة في ترشيد الإنفاق والتعامل بحكمة مع أزمة تزايد الأسعار جراء الأحداث الجارية التي أدت إلى أزمة الركود الاقتصادي العالمية.

ترشيد الإنفاق الأسري

وأكدت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، حول أولوية الإدارة والإنفاق ووضع خطة مواجهة تحدي التغيرات الإقتصادية داخل نطاق الأسرة، مشيرة إلى ضرورة نشر ذلك الوعي داخل ندوات أندية التطوع والفتاة والمرأة.

جاء ذلك تحت أشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد مسؤل أندية التطوع وغادة راشد مسؤل أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.