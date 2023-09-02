ضعف ضخ المياه في كفر الشيخ لمدة 11 ساعة غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضعف مياه الشرب عن مدينة دسوق وانقطاعها ببعض قرى المركز، غداً الأحد، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 11 ساعة.

ضعف مياه الشرب لمدة 11 ساعات

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّه سيتم ضعف المياه عن مدينة دسوق وانقطاعها عن قرى مركز دسوق، وبعض قرى مركز قلين، والقرى المتواجدة بالأطراف، وقرى العجوزين، وشابة، وأبو زيادة، وسنهور المدينة، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة محلة أبو علي.

توفير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.