بلطيم «مصيف العائلات» في كفر الشيخ.. الاستمتاع بجمال الشواطئ «على أد الإيد»

مصيف بلطيم هو واحد من أهم المصايف التي تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، والذي يعتبر من المصايف التي تتميز بالهدوء، علاوة على سحر وجمال الطبيعة بما تحتويه من تلال رملية خلابة تطل على مياه البحر بشكل مباشر، وبساتين خضراء، وأشجار نخيل تتمايل، والتي تقع خلف شواطئ المصيف في لوحه فنية بديعة.

مصيف ساحر أسبوع بـ 300 جنيه

يؤكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الأسر والعائلات في شتى ربوع محافظات مصر يمكنها أن تقضي أسبوع إقامة داخل مصيف بلطيم بتكلفة تبدأ من 300 جنيه داخل بعض الشاليهات، والشقق السكنية، وسط جمال الطبيعة وسحرها وجمال شواطئ مصيف بلطيم ومياه البحر الأبيض المتوسط الصافية والسماء الزرقاء، مشيراً إلى أن أسر أخرى يمكنها قضاء أسبوع آخر داخل شقق سكنية، وشاليهات مطلة على البحر مباشرة بواقع 1000 جنيه في الأسبوع مع الاستمتاع بمشاهدة الأمواج المتلاطمة لمياه البحر المتوسط.

وأضاف أن المصيف به جميع الخدمات الترفيهية والتسويقة التي يحتاجونها المصطافون دون عناء، وهو الأمر الذي يترتب عليه راحة وقضاء وقت ممتع مع أسرتك في أجواء غاية الروعة والجمال.

الهدوء والرفاهية

وقال محمد عبدالله، من المصطافين النزلاء في مصيف بلطيم، إن جمال شواطئ المصيف، وروعة المباني وجمالها وتنسيقها الحضاري، أمر جعلنا نشعر بالفخر، كما أننا لدينا كافة الخدمات الترفيهية، والخدمية، والغذائية بشكل ممتاز يجعلنا نفخر بمصايف بلدنا ونشجع على الذهاب إليها.

يذكر أن مصيف بلطيم يقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط في شمال محافظة كفر الشيخ، وبه 6 شواطئ مجانية تمتد لنحو 13 كيلو متراً.