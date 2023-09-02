كفر الشيخ الأزهرية تُعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2022 - 2023، وذلك بدايةً من اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر وحتى الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية العامة

وقال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إنَّ قبول طلبات الالتحاق سيتم وفق القواعد والشروط التي أقرها قطاع المعاهد الأزهرية، وهي: حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة الإعدادية العامة، وألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 65%، وحصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، بالإضافة إلى اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف الذي يُعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2023 - 2024.

المستندات المطلوبة للتقديم

ومن جانبه، أوضح علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أنّ المستندات المطلوبة للتقديم تشمل أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها، أصل الشهادة الإعدادية العامة، أصل شهادة الميلاد، على أنّ يتم التقديم على بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط https://azhar.gov.eg، مع تطبيق كل الشروط والضوابط المُعلن عنها للالتحاق بالبرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام.