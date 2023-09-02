نائب بـ«الشيوخ»: مصر تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من القيادات الشبابية

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، موضحا أن مصر تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من القيادات الشبابية

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هناك إرادة سياسية واضحة للدفع بالشباب

وقال القط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»: «إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرصه على تولي الشباب المسؤولية حتى يكونوا مؤهلين بشكل قوي لهذه المسؤولية»، مؤكدا أن «هناك إرادة سياسية واضحة للدفع بالشباب فى المناصب القيادية»، مشيرًا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تنظم منحًا تدريبية كبيرة للشباب، لأن العالم متجه نحو التحول الرقمي والتكنولوجي، ويجب أن نكون على استعداد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من القيادات الشبابية لتولى القيادة والمسؤولية.