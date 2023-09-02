عادل حمودة: غالبية دول العالم شهدت تسريبات سياسية وشخصية تسببت في متاعب

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه لا تقتصر التسريبات على الولايات المتحدة وحدها، حيث شهدت غالبية دول العالم تسريبات سياسية وشخصية سببت لها كثيرا من المتاعب، وفي مايو 2005، حصلت صحيفة صنداي تايمز اللندنية على نص الملاحظات التي تم تسجيلها في اجتماع لفريق الأمن القومي برئاسة توني بلير رئيس الحكومة البريطانية سابقا.

تسعة أشهر من الحرب على العراق

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عقد هذا الاجتماع في 23 يوليو 2002، أي قبل تسعة أشهر من الحرب على العراق، وفي الاجتماع قال رئيس المخابرات البريطانية السرية ام آي 6 (MI6): «إن انطباعه من الاجتماعات في الولايات المتحدة هو أن العمل العسكري لا مفر منه».

إدارة بوش تعلم أن صدام حسين لم يكن يمتلك أسلحة دمار

وقال أيضا: إن إدارة بوش تعلم أن صدام حسين لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل لكنها قررت الإطاحة به بالقوة على أي حال»، مضيفا: «جرى استغلال المعلومات الاستخباراتية غير المؤكدة والمعلومات السياسية الوهمية لتبرير الغزو علنا».

ولفت إلى أن منتقدي الحرب قالوا إن المذكرة البريطانية أثبتت أن بوش وبلير اتخذا قرارا سريا بالغزو وتلاعبا بالمخابرات لدعم القرار.