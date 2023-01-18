نائب بالشيوخ يشيد بتوالي الإفراجات عن المحبوسين احتياطيا ببداية العام الجديد

أشاد النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، بتنسيق لجنة العفو الرئاسى مع الجهات المعنية، لاستمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين، مشيرا إلى أن خروج الدفعة الاخيرة التي بلغ عددها 31 شخصا، يؤكد الإرادة الحقيقية للدولة المصرية لانهاء هذا الملف.

وأثنى «البدري» في تصريحات صحفية، على مجهودات لجنة العفو الرئاسي المستمرة ودورها الكبير في خروج دفعات مستمرة من السجون، وعدم الاكتفاء بهذا الأمر، بل أيضا العمل على دمج المفرج عنهم بالمجتمع، وإزالة كل العوائق التي قد تقابلهم، من خلال تقديمهم للمجتمع بشكل مختلف.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه لا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، من أجل إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم، حيث تأتي حصيلة الافراجات المستمرة لتؤكد ذلك، لافتا النظر إلى أن عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص حتى الآن وهذا رقم جيد قابل للزيادة خلال الفترات القادمة.

واختتم النائب، أن ملف حقوق الإنسان كان ضمن الملفات التي تستخدمها جماعات الشر والمتربصين ضد الدولة المصرية، وبالتالي تأتي هذه الانفراجة بملف حقوق الإنسان، لتؤكد كذب ادعاءاتهم وإشاعاتهم الذين لا يملون في إصدارها.