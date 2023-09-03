رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.. كن متواضعا

كتب:

سحر المـكاوى
12:08 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
برج القوس

برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بحب المغامرة والتجربة ولديه فضول كبير للمعرفة والاستكشاف،كما يمتلك مهارة التكيف والتأقلم مع الأوضاع المتغيرة.

ويتمتع مواليد برج القوس، ببصيرة ورؤية واسعة للأمور ويمتلك حدسا وحكمة صائبين في كثير من الأحيان.

كما  يتميز مواليد برج القوس بأنه اجتماعي ومرح ويتمع بروح الدعابة الفطري ويدافع عن من يحبهم ويحرص على إسعادهم.

وتوضح الوطن، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفقا للموقع الخاص بخبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج القوس الأحد 3-9-2023 على الصعيد المهني 

على  الصعيد المهني يجب على مواليد برج القوس الحرص على التحلي بصفة التواضع  مع الحفاظ على علاقات صحية مع زملائك، لأنهم سيكونون حاسمين لنجاحك.

حظك اليوم برج القوس الأحد 3-9-2023 على الصعيد العاطفي

على مواليد برج القوس، الحرص على الانفتاح على الفرص الجديدة واحتضان أي لقاءات رومانسية غير متوقعة.

 

 

 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس السبت 2-9-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم برج القوس مهنيا وعاطفيا.. عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء

حظك اليوم برج القوس.. عليك أن تحسن تنظيم نفقاتك وتتصرف بحكمة

هدايا عيد الحب 2023.. برج «الحمل» يفضل الورد و«القوس» كتاب عن السياحة
بقلم سحر المـكاوى