حظك اليوم برج القوس مهنيا وعاطفيا.. عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء

تتعدد صفات ومميزات مواليد برج القوس، إذ يتصف بالقدرة على تحويل الأفكار إلى أعمال واقعية ملموسة، ودائماً ما يسعي إلى تحقيق كافة أهدافه وطموحاته، ويميل إلى الرياضة، ولديه روح المغامرة، معطاء يحب الإسراف وغير بخيل على نفسه أو الأخرين، ويقدم الدعم لجميع من حوله، صاحب شخصية متفائلة تحب الحياة، يحب المغامرة ويكره الروتين، صريح وصادق ويكره الكذب، يتميز بالبراءة الدائمة مهما كبر في العمر، ويحب الانطلاق بلا حدود، ويعبر عما يدور في ذهنه بكل عفوية وبراءة دون أي تخطيط مسبق.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك، بحسب عبير فؤاد عن برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والمالي

تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة وادرس جيدا قراراتك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.