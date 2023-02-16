حظك اليوم برج القوس.. عليك أن تحسن تنظيم نفقاتك وتتصرف بحكمة

صفات مواليد برج القوس، متعددة ومتنوعة، بداية من عشقهم للضحك فهم أقرب إلى الشخصيات الكوميدية المحبة للتجمعات، والتفائل، والكرم، والرومانسية، وحب السفر والأسرة والأصدقاء، والحنان والعطف مع الآخرين، والتواصل الدائم مع شريك حياته وأصدقائه، وتقوية علاقاته بمن حوله، فهو شخصية حيوية تتمتع بنشاط كبير وقدرة على ممارسة الكثير من الأمور في حياته، ولديه حب لاستطلاع كل ما هو جديد، كما أنه يُعد شخصية قيادية تحب إنجاز عملها، ولا يحب التقيد بالوقت ويكره الروتين وعدم تحقيق النجاح.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 16 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والمالي

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تحسن تنظيم نفقاتك وأن تتصرف بحكمة وحذر لتحقق فائدة، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن حظك اليوم برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي والاجتماعي

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك نشاطا وطاقة وإشراقا، والوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة، فقط اعتمد اللباقة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.