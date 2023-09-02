«الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة ونستهدف التوسع في نباتات الزينة

أكد الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن الإنتاج الزراعي يسهم بـ18% في الصادرات المصرية، و15% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من قطاع الزراعة، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من جميع الخضر والفاكهة، والفائض يتم تصديره للخارج.

عبد المحسن: هناك 50% زيادة في الصادرات الزراعية منذ 2014

وأشار خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك 50% زيادة في الصادرات الزراعية منذ عام 2014 حتى الآن، موضحا أن وزارة الزراعة تسير على عدة محاور لزيادة التنافس؛ أولها فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

عبد المحسن: فتحنا أكثر من 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية

وأوضح: «فتحنا أكثر من 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية في العديد من الدول المهمة وأهمها السوق الياباني وهي سوق معروفة بتشددها في الرقابة والفحص، إضافة إلى أنهم مهتمين برفع الإنتاج وأيضا رفع جودة المنتج بتعريف المزارعين بطريقة جيدة للحفاظ على جودة المنتج وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 5.4 مليار دولار صادرات متوقعة خلال العام المالي الحالي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.5%».