«الزراعة» تصدر توصيات مهمة لري البطاطس.. نقص المياه يخفض الإنتاجية

وجه مركز معلومات مناخ الزراعة، عددا من النصائح الخاصة بمحصول البطاطس خلال المرحلة الحالية، موضحا أنّ محصول البطاطس يعتبر من أكثر المحاصيل حساسية لمياه الري، وتحتاج لدرجة رطوبة في التربة لا تقل عن 60%، ويتسبب نقص المياه في تراجع الإنتاجية وصغر حجم وعدد الدرنات الناتجة.

تكوين درنات البطاطس يتأثر بنقص رطوبة التربة

وذكر المركز أنّ مرحلة تكوين الدرنات من أكثر الفترات التي تتأثر بنقص رطوبة التربة، بعد مرور حوالى 6 أسابيع من تاريخ الزراعة بالنسبة للأصناف المبكرة، و8 أسابيع للأصناف المتأخرة، كذلك فترة نمو هذه الدرنات وزيادتها في الحجم تعتبر من الفترات الحرجة في حياة النبات ومن أكثر الفترات تأثرا بنقص رطوبة التربة.

وأكد المركز في تقريره أنّ أقل الفترات تأثرا بهذا النقص هي فترة النمو الأولى من حياة النبات بعد 15 إلى 20 يوما من تاريخ الزراعة، وكذلك فترة إصفرار المجموع الخضري، وقرب نضج الدرنات، وعلى هذا يجب مراعاة عدم تعريض النباتات إلى العطش الشديد خلال تلك الفترات الحرجة، حتى لا يؤدى هذا إلى تعفن الجذور وتلف جزء كبير من المحصول.

وأوضح أنّ البطاطس للعروة النيلي المنزرعة في المنيا والمنوفية والمنصورة والبحيرة، والتي تزرع في الأراضي القديمة؛ تحتاج إلى عدد من الريات قد يصل إلى 7 أو 8 رية بالمقارنة بالعروة الصيفية التي تحتاج إلى عدد أكبر حوالى 10 إلى 11 رية، وتعطى الرية الأولى بعد الزراعة في النيلية أو الشتوية بمدة 10 إلى 12 يوما ثم يروى بعد ذلك بانتظام حسب الظروف الجوية، ونوع التربة، ومراحل نمو النباتات، ويراعى منع الري قبل التقليع بحوالى 15 إلى 10 يوما في العروتين النيلية والمحيرة، لتسهيل عملية التقليع والمساعدة على تصلب القشرة، وعدم التصاق التربة بالدرنات.

أما البطاطس في الأرض الجديدة والتي تروى بالرش أو بالتنقيط، فإنه يلزم إعطاء ريات خفيفة ومتقاربة كل 2 إلى 3 أيام حسب الظروف الجوية السائدة في المنطقة، ومراحل نمو النباتات على أن يوقف الرى قبل التقليع بحوالي 5 أيام.

ري النباتات فترتي الصباح الباكر والغروب

وبصفة عامة يراعى إجراء عملية ري النباتات إما فى الصباح الباكر أو عند الغروب، كما يراعى تنظيم عملية الري لتجنب حدوث تشوهات للدرنات أو تشققها أو التعرض لظاهرة القلب الأجوف للدرنات، مع مراعاة تحليل مياه الري بحيث لا تزيد درجة ملوحتها عن 750 جزء المليون مع ضرورة توفير مصدر بديل للري في حال تعطل المصدر الرئيسى.