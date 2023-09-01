وزارة الزراعة: إنتاجنا من القطن سيصل إلى 3 ملايين قنطار في 2023

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، أن محصول القطن للعام الجاري 2023، مبشر للغاية حيث يبدأ موسم الحصاد خلال أسبوعين من الآن في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

الإنتاجية للقطن المنزرع في محافظات مصر

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية فدان القطن تصل لنحو 13 قنطار قطن سواء من القطن طويل التيلة أو القطن فائق الطول، لافتاً أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت نحو 255 ألف فدان قطن، والتي تبشر بإنتاجية بنحو 3 ملايين قنطار قطن، وهو أمر جيد للغاية للاقتصاد المصري، ويعود بالنفع والخير الوفير علي المزارعين في شتي ربوع محافظات مصر.

القطن طويل التيلة

وأوضح أن القطن المنزرع هذا العام تم اختيار أفضل أنواع التقاوي، والتي تضم كلا من، صنف جيزة 96، وجيزة 95، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، مشيراً أنه تم تحديد سعر قنطار القطن طويل التيلة كحد أدني لكل قنطار قطن حسب النوع والجودة ، وذلك ما بين 4500 حتي 5500 جنيها، من العام الجاري 2023.