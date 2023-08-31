«الزراعة» : أكثر من 10 آلاف حملة تفتيشية على منافذ المبيدات لضبط الأسواق

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الموسم الصيفي قارب على الانتهاء وسيجني المزارع نتاج عرقه طول الموسم، حيث بدأ جني بعض حقول القطن المبكرة في المحافظات دون تأثُر بالآفات الزراعية.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة دعمت المزارعين بتوفير المبيدات اللازمة، لمكافحة آفات القطن طوال الموسم ضد آفات التربس والمن ودودة ورق القطن وديدان اللوز، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمزارعين بالتواجد معهم من خلال حملات المرور شبه اليومية في الحقول من رجال مكافحة الآفات بالمديريات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات طوال الموسم للوصول بالمحصول الى بر الأمان.

1002 لجنة مرور حتى الآن

وأوضح «رزق» أنّ ذلك لا يتوقف فقط على محصول القطن بل على جميع المحاصيل الصيفية مثل الذرة، التي تدخل في غذاء الإنسان في بعض المناطق وكعلف للماشية، إذ استطاعت الوزارة الوصول إلى بر الأمان دون خسائر في المحصول جراء تواجد دودة الحشد الخريفية، بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحتها وأيضا التواجد بجانب الفلاح، مشيرا إلى أن لجان المرور بلغت ما يقارب 1002 لجنة مرور حتى الآن.

الحد من الآفات مثل ذباب الفاكهة وآفات النخيل

وأكد أنّ محاصيل الفاكهة لم تكن بعيدة عن نظر الإدارة، إذ تعمل على الحد من الآفات مثل ذباب الفاكهة وآفات النخيل، خصوصا سوسة النخيل الحمراء والتي وفرت الوزارة لها المبيدات اللازمة، وأيضا أجهزة الحقن التي تعمل على توفير المبيدات واستخدامها بفاعلية وسهولة، لافتا إلى أنه جار تخصيصها للمديريات استعدادا للمكافحة، حيث بدأت بتوزيع هذه الحاقنات على محافظة مرسى مطروح وتشكيل لجان بواحة سيوة.

ولفت إلى أنّ الإدارة قامت بالعديد من الحملات الإرشادية وأيام الحقل بمديريات الزراعة المختلفة، واللقاءات مع مهندسي المكافحة بالمديريات للتعرف على اهم المعوقات وحلها، وحفاظا على الاستخدام الآمن والرشيد للمبيد، شنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية، العديد من الحملات على مستوى الجمهورية وصلت إلى 10452 حملة لضبط سوق المبيدات.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن إدارة منظومة مكافحة الآفات للخروج بالإنتاجية المطلوبة، والتي تحقق دخل مناسب للمزارعين حساسة جدا، وتحتاج إلى جهد طول الموسم، خصوصا في ظل التغيرات المناخية الحادة والتقلبات في سلوك الآفات ونشاطها نتيجة هذه التغيرات.