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رئيس تحرير «الوطن» يطلق مبادرة لتحويل لجنة الدمج إلى مؤسسة

كتب:

محمد يوسف و يسرا البسيونى وحبيبة فرج وسهيلة هانى
تصوير:

محمد مصطفى
10:24 م | السبت 02 سبتمبر 2023
مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن» وأعضاء لجنتى«العفو الرئاسى والدمج» خلال الندوة

مصطفى عمار رئيس تحرير «الوطن» وأعضاء لجنتى«العفو الرئاسى والدمج» خلال الندوة

اقترح رئيس تحرير «الوطن» إطلاق مبادرة لتحويل لجنة الدمج عن المفرج عنهم إلى كيان دائم معنى بشئون ودمج جميع المفرج عنهم، دون الاقتصار على من شملهم العفو الرئاسى، مشيداً بالإرادة السياسية الداعمة لدور اللجنة، ودور الشباب فى تغيير الواقع المجتمعى وتقديم نموذج غير مسبوق أشاد به العالم كله فى مختلف المحافل الدولية، مؤكداً أن «الوطن» ستتبنى المبادرة صحفياً وإعلامياً من خلال منابرها.

وأيد النائب طارق الخولى اقتراح رئيس تحرير «الوطن»، مشيراً إلى أن أنشطة لجنة الدمج والتأهيل تضم تفاصيل كثيرة، لذا يجب أن يكون لها أكثر من لجنة فرعية ومجموعة من المتخصصين والخبراء، وتشمل الجوانب كافة التى تعمل عليها اللجنة، لذلك يجب أن تكون عملية الدمج مؤسسية وتتحول إلى دمج دائم تشمل كل المفرج عنهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بها الشأن.

 

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