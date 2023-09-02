إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

وقع مساء اليوم السبت حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد الكارتة الجديدة اتجاه الزقازيق - ديرب نجم، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وإصابات مختلفة فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام باستقبالها مصابين جراء انقلاب سيارة ميكروباص وأسمائهم كالتالي: محمود س ش 6 سنوات. ملك س ش 8 سنوات.سامح م ع 24 عام والحالات سابقة الذكر من منيا القمح، فيما أصيب: حمادة ا م 42 عام من المسلمية، ولطفي ص ا، 42 عام من شار وادي النيل بالزقازيق. وكلا من «منة الله ع ا» 29 عاما، «مكة ع م» 60 عاما، «ليلى ع ح» 25 عاما، «وفاء ع ا» 65 عاما بالزقازيق.

انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين فيما تبين إصابة الحالات سابقة الذكر جراء انقلاب ميكروباص اتجاه الزقازيق ديرب نجم وجرى نقلهم الى مستشفى الزقازيق الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرتها والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها وبيان أسبابها.

تسيير حركة المرور أمام المركبات

من جهتها قامت الجهات الأمنية المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.