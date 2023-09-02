محافظ الشرقية يعلن افتتاح 93 مشروعا خدميا بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء»، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه من المقرر افتتاحهها خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

أوضح محافظ الشرقية، في بيان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه و7 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 18 مليونا و700 ألف جنيه و3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار و603 ملايين جنيه و41 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 242 مليون جنيه و29 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 83 مليونا و200 ألف جنيه بالإضافة إلى 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية

وأضاف المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.