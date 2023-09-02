ضبط 750 كيلوجرام دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية نصف طن و250 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز أبو كبير، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية

قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية وأسفرت الحملة عن ضبط 15شيكارة دقيق مدعم بإجمالي وزن 750 كيلو جراما وتم تحرير محضر جنح أبوكبير رقم 14945 لسنة 2023 ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.