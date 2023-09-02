القبض على عامل أصاب طليق شقيقته بالعمى بطلق ناري في الشرقية

ألقي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة محافظة الدقهلية، اليوم، القبض على عامل بعد اتهامه بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش على طليق شقيقته وتسببه في إصابته بالعمى بعد نشوب خلافات عائلية بينهما وهروب المتهم واختبائه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

إصابة شخص بطلق ناري في وجهه

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى الرمد بالمنصورة بوصول «فتحي م. س.»، 31 عاما، عامل، ومقيم بندر المنزلة، مصابا برش خرطوش في الوجه والعينين.

سؤال المصاب بمحضر الشرطة: ضربني لخلافات عائلية

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة وبسؤال المجني عليه اتهم شقيق طليقته ويدعى «عبده ا. ع.»، 21 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري بحوزته وأحداث إصابته، التي تسببت في إصابته بعاهة مستديمة، والعمي لوجود خلافات عائلية بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

القبض على المتهم بمدينة العاشر من رمضان

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد مكان وُجود المتهم وهروبه بإحدى الشقق السكنية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وجرى الدفع بمأمورية تحت إشراف قطاع الأمن العام تنسيقا مع مديرية أمن الشرقية وإدارة البحث الجنائي بالشرقية وأسفرت عن ضبط المتهم

وبمواجهته، في محضر الشرطة، أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم عبارة عن «بندقية خرطوش مطموسة الأرقام و4 طلقات».

جرى التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.