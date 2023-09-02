كل ما تريد معرفته عن متحور «بيرولا» الجديد وأعراضه.. ظهر في نيويورك

حالة من القلق والتوتر تسيطر على مختلف سكان العالم خاصة بعد ظهور متحور كورونا الجديد« بيرولا» وهو سلالة جديدة من الفيروسات المسببة لمرض كوفيد 19 الآخذة بالانتشار في بلدان متعددة على مستوى العالم، ويثير المتحور قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي.

أعراض متحور بيرولا الجديد

ظهر متحور بيرولا في 4 ولايات أمريكية، كما أنه وصل إلى مدينة نيويورك، حيث هناك العديم من الأعراض التي تدل على الإصابة بالمتحور وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية والتي منها:

- سيلان الأنف.

- العطس.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- الإرهاق والتعب.

- الحمى.

- السعال المستمر.

متحور بيرولا الجديد

ظهرت الحالات الأولى لمتحور بيرولا في الدنمارك، حيث أعلن خبراء معهد ستاتنز سيروم اختبار الفيروس لتقييم ما إذا كان يشكل تهديدا أم لا ولمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــا.