استشاري تغذية يوضح أطعمة ومشروبات تساعد على التقليل من حموضة المعدة

يعاني العديد من اأشخاص من حموضة المعدة، وذلك قد يكون بسبب التدخين، أو الإفراط في تناول الوجبات السريعة، وبسبب النوم مباشرة بعد تناول الطعام أو الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات، وغيرها من الأسباب التي تدفع المعدة لإفراز المزيد من العصارة الهضمية، مسببة حرق في جدار المعدة.

أطعمة ومشروبات تقلل من حموضة المعدة

وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التخلص من حموضة المعدة والتي منها الماء، ويجب تناول كوبين من الماء صباحا كعلاج للحموضة، ما يساعد على ضبط مستوى الحمض في المعدة وأيضا اليانسون، حيث يفضل وضع بذور اليانسون في الماء لتقليل الحموضة، وتركه ليبرد قليلّا، ثم إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل ليزيد من كفائته وذلك بحسب ما ذكره الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية، لـ«هُن»، فيما يساعد الحليب بدوره على التخفيف من حموضة المعدة ولمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا