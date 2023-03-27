«الصحة» تنصح بتقليل تناول 7 أطعمة لعدم الشعور بالحموضة في رمضان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، 8 تحذيرات للمواطنين بشأن أطعمة ومشروبات يتم تناولها في الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المُعظم وقد تتسبب في زيادة الشعور بـ«الحموضة» خلال الشهر الكريم.

7 نصائح لتجنب الشعور بالحموضة في رمضان

ونصحت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي صادر عنها، المواطنين، بتقليل تناول 7 أطعمة لتجنب الشعور بـ الحموضة في شهر رمضان المُعظم، وتشمل الأطعمة التي حذرت منها وزارة الصحة والسكان الآتي:

1- الأطعمة المقلية.

2- الأطعمة المسبكة.

3- الأطعمة الحارة.

4- الأطعمة المليئة بالدهون.

5- الحلويات.

6- العصائر الحمضية.

7- المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

8- بالإضافة إلى التوقف عن التدخين بمختلف أنواعه.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين بشأن عددًا من القضايا والأمور الخاصة بالجوانب الصحية في حياة المواطنين، وكيفية تحسينها.

10 آلاف منشور توعوي من الصحة في عام

وأصدرت الوزارة خلال عام 2022، أكثر من 10 آلاف منشور توعوي بشأن مختلف الأمور الحياتية، مع عدد من الفيديوهات التوعوية نشرت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتخطى حاجز مشاهداتها 33 مليون مشاهدة في عام واحد.