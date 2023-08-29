دار الإفتاء توضح على من تجب زكاة المال ومقدار النصيب الشرعي

يحرص المسلمون على تقديم زكاة المال، باعتبارها فريضة على كل مسلم عاقل قادر مكلَّف، ولكن قد لا يعلم عدد كبير منهم على أي شخص تُفرض وتجب الزكاة، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية تيسيرا على المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، في الإجابة على تساؤل على من تفرض وتجب زكاة المال، بأن المقرر شرعا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، وتجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكا تاما، وبلغ النصاب الشرعي.

على من تجب زكاة المال

وتابعت دار الإفتاء المصرية، في منشورها، أن الزكاة تجب على كل مسلم حال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته.

الإفتاء توضح النصاب الشرعي لزكاة المال

وأوضحت دار الإفتاء، أن النصاب الشرعي لزكاة المال قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد، والله سبحانه وتعالى أعلم.