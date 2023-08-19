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عالم أزهري يكشف عن أفضل أوقات الذكر.. «الغدوة والروحة والدلجة»

كتب:

منى صلاح
08:18 م | السبت 19 أغسطس 2023
الأستاذ الدكتور يسري جبر- أحد علماء الأزهر الشريف

الأستاذ الدكتور يسري جبر- أحد علماء الأزهر الشريف

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ وسيلة الوصول لعلم الدين هو المداومة على ذكر الله والحرص على الأوراد في أوقات معينة من الليل والنهار، مستشهدا بقول النبي – صلى الله عليه وسلم: «استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة».

جبر: احرص على ذكر الله في هذه الأوقات والفائدة عظيمة

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ ذكر الله ودوام العبادة في هذه الأوقات يعينك على حسن الفهم وتحصيل علوم الدين، مؤكدا أنَّ الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عندما يدلنا على خير يعلمنا أيضاً كيف نحصله.

لا تقطع ذكر الله من لسانك

وتابع عالم الأزهر الشريف، «لن تشعر بيسر هذا الدين إلا إذا تعلمت علوم الدين الصحيحة ولن تشعر باليُسر إلا بالعلم ولن تشعر بالعلم إلا بالذكر والعبادة فيأتيك نور الفهم.. ومن يريد تعلم أي شيء مفيد للبشر سواء علم دنيوي أو شرعي عليه بالحرص على ذكر الله».

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