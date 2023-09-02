الجمهور يتفاعل مع بداية «شارموفرز» لحفل ختام مهرجان العلمين

يقام حاليا حفل فريق شارموفرز بختام مهرجان العالم علمين، المقام بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت الفرقة بالأغنية الشهيرة «حزينة»، وسط حفل كامل العدد من الجمهور.

حفل شارموفرز بمهرجان العلمين

ومن المقرر أن يشدو فريق شارموفرز في حفلهم الغنائي اليوم بمهرجان العلمين الجديدة بمجموعة من أغانيهم المميزة، أبرزها: «وبعدين، ديفا، بتثيري الجدل، ملينا ليه، جي سوي مالاد، دي حلاوة، طبطبلي»، وغيرهم.

المشاركة الثانية لفريق شارموفرز

ويشارك فريق شارموفرز للمرة الثانية فى مهرجان العلمين، وذلك بعد أن أقيم الأسبوع الماضي، تصوير حلقة من برنامج sold out، الذي يعرض عبر منصة watch it على المسرح الكبير، وهي عبارة عن استاند آب كوميدي لمحمد حملي وعلاء الشيخ، حيث حرص القائمون على مهرجان العلمين على تواجدهم ضمن الفعاليات التي حققت نجاحا كبيرا، وأدخل الثنائي الجمهور في نوبة من الضحك من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية التي تقدم بطريقة ساخرة من خلال المواقف في المنازل المصرية والتعامل مع الأطفال وغيرها من المواقف.