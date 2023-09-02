فريق شارموفرز يختتم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم

يستمر مهرجان علمين المقام بمدينة العلمين الجديدة في تقديم فعاليته الفنية، التي استمرت طوال فترة الصيف، ويختتم فريق شارموفرز مهرجان العلمين اليوم بحفلة غنائية ضخمة، ومن المقرر ان يحضر عدد كبير من الجمهور.

حفل فريق شارموفرز بمهرجان العلمين

ومن المقرر ان يشدو فريق شارموفرز في حفلهم الغنائي اليوم بمهرجان العلمين الجديدة بمجموعة من أغانيهم المميزة، أبرزها: «وبعدين، ديفا، بتثيري الجدل، ملينا لية، جي سوي مالاد، دي حلاوة، طبطبلي»، وغيرهم.

وجاء حفل فريق شارموفرز بمهرجان العلمين اليوم بعد إحياء ويجز حفل جماهيري كبير بالامس، حيث استمر أكثر من ساعة متواصلة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر للحفل.

المشاركة الثانية لفريق شارموفرز

ويشارك فريق شارموفرز للمرة الثانية فى مهرجان العلمين، وذلك بعد أن أقيم الأسبوع الماضي، تصوير حلقة من برنامج sold out، الذي يعرض عبر منصة watch it على المسرح الكبير، وهي عبارة عن استاند آب كوميدي لمحمد حملي وعلاء الشيخ، حيث حرص القائمون على مهرجان العلمين على تواجدهم ضمن الفعاليات التي حققت نجاحا كبيرا، وأدخل الثنائي الجمهور في نوبة من الضحك من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية التي تقدم بطريقة ساخرة من خلال المواقف في المنازل المصرية والتعامل مع الأطفال وغيرها من المواقف.

وضمت الحلقة أيضا حفلا لفرقة شارموفرز، والذي تفاعل معاهم الجمهور الحاضر بشكل كبير، حيث تغنون ورقصوا معاهم على أغانيهم المميزة، التي شهدت توزيعا مختلفا، من أبرزها: ديفا، عروستي ، مفتقد الحبيبة، إيزي ماني، زومبا، وغيرهم.