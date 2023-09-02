وزيرة الثقافة: ملتقى «أولادنا» بيئة خصبة لتنمية مواهب أبنائنا من ذوي الهمم

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمؤتمر الصحفي للدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، والذي تُقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجّهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاهتمامه ودعمه اللا محدود للمبادرات الجادة التي تستهدف تحقيق الدمج لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة بشكل طبيعي داخل النسيج المجتمعي المصري، وقدمت الشكر إلى كافة الوزارات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.

الملتقى بيئة خصبة لتنمية مواهب ذوي الهمم

وأكدت أن اهتمام وزارة الثقافة بدعم واحتضان هذا الملتقى، يأتي تفعيلًا لمستهدفات الدولة في هذا الصدد، كما يُمثل هذا الملتقى بيئة خصبة في مجال دمج ورعاية وتنمية مواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة بمجالات الفنون والآداب المتعددة، مؤكدة أنهم يُجسدون رسالة صادقة للتحدي والإرادة وحب الحياة، ووجهت التحية للقائمين على الملتقى ولأولياء أمور الأطفال المشاركين في فعالياته.

تفاصيل حفل الافتتاح

وجرى الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل المهرجان الذي تنطلق فعالياته من الجمعة 22 حتى 29 سبتمبر الجاري، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الصيني، إذ يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل افتتاحه، بينما يُقام حفل الختام بالمسرح الصغير، ويشارك في الدورة الحالية 41 دولة عربية وإفريقية وأجنبية، كما يتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الأفلام الدولية المشاركة، وعددًا من الورش والندوات والعروض الفنية والسينمائية.