سيمون: سعيدة بالمشاركة في مهرجان القلعة وأشكر وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا

أعربت الفنانة والمطربة سيمون، عن سعادتها الكبيرة للمشاركة بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الحدث الثقافي والفني البارز، موضحة أنه فرصة رائعة للالتقاء بجمهور كبير ومتنوع، «سعيدة بأول مشاركة لي بمهرجان القلعة غدا.. وحاجه جميلة جدا، إن شاء الله حفلة ناجحة وراقية».

سيمون: أتوجه بالشكر إلى وزيرة الثقافة ورئيس المهرجان ودار الأوبرا

أضافت سيمون، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، قائلة: «أتوجه بالشكر إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، على إتاحة الفرصة لي للمشاركة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا والمهرجان، وهو صديق لي أيضا.. عشرة عمر طويلة».

أسعار تذاكر المهرجان مشجعه لكل الفئات

وتابعت أنَّها متفاءلة بهذا الحفل والجمهور المتنوع وسط مكان أثري رائع خالد بتاريخه، وفي الوقت ذاته يجمع جمهور متنوع، مشيرةً إلى أنَّ أسعار التذاكر المناسبة لكل الشرائح، أمر يشجع على الذهاب لـ المهرجان والاستمتاع بالحفلات، بجانب أنه تشجيع أكثر للسياحة والتواجد الفني والغنائي والاستمتاع بالمنطقة الأثرية ذاتها، القلعة.