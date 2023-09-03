إصابة سيدة بلدغة ثعبان سام أمام منزلها في قرية بالشرقية

استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي، منذ قليل، سيدة أربعينية إثر إصابتها بلدغة ثعبان سام أمام منزلها بإحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما جرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة.

الإخطار الأمني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي باستقبالها سيدة تدعى م.خ.ع وتبلغ من العمر 49 عاما مصابة بلدغ ثعبان سام وجرى تقديم الإسعافات الطبية لها.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة

وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة وبيان بأسباب إصابة السيدة بلدغ الثعبان فيما تم وضعها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة داخل المستشفى حسبما قرر الأطباء.

كانت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية دفعت بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابة الى المستشفى وتم استقبال المستشفى للحالة وتم تقديم الرعاية الصحية لها لإغاثتها.