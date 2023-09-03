تفاصيل حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة تحت شعار «كامل العدد»

أحيا المطرب اللبناني وليد توفيق حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد بمهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء.

وبدأ وليد توفيق حفله بأغنية «محلاها السمرا» واختتم الحفل بأغنية «انزل يا جميل» كما أهدى وليد توفيق خلال الحفل أغنية «سنة سنتين» لمصر، وقدّم توفيق خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، أبرزها: «أصحاب السعادة، وحدك حبيبي، على كوبري 6 أكتوبر، نقسم القمر، يا عسل، أبوكي مين، إيه العظمة، دقة قلبي الميال، بهية، بحبك يا لبنان، عشقك عذاب».

مهرجان القلعة الـ31 للغناء والموسيقى

وشهد مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء إقبالا جماهيريا كبير في جميع حفلاته التي رفعت شعار كامل العدد، وكان أبرزها فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، علي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة.