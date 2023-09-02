سعيد الأرتيست يبدأ حفله في مهرجان القلعة بـ«إحنا الشباب»

بدأ منذ قليل عازف الإيقاع سعيد الأرتيست حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء على نغمات مقطوعته الموسيقية إحنا الشباب.

ومن المقرر أن يقدم سعيد الأرتيست خلال الحفل ميدلي إسكندراني، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

كورال كلية التربية الموسيقية

ويقدم في التاسعة مساء كورال كلية التربية الموسيقية «صوت العاصمة» مجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين، التي تناولت عددا من القضايا الاجتماعية منذ عقود.

حفل وليد توفيق بمهرجان القلعة

وفي العاشرة مساء، يقدم النجم اللبناني وليد توفيق باقة من أعماله الخاصة الشهيرة؛ منها اسهر، أصحاب السعادة، أصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، أنا مش حمل الليالي وهابي بيرث داي تو يو.