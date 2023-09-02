وليد توفيق يغني لمصر ولبنان خلال حفله في مهرجان محكى القلعة

وضع الفنان اللبناني وليد توفيق جدولا غنائيا ضخما لحفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء المقام بقلعة صلاح الدين الأيوبي بدورته رقم 31، ومن المقرر أن يشدو توفيق في حفل لمصر ولبنان خلال وصلته الغنائية.

أغاني وليد توفيق بمهرجان القلعة

ويشدو توفيق خلال الحفل بأغنيات «محلاها السمرا، سنة وسنتين، أصحاب السعادة، وحدك حبيبي، على كوبري 6 أكتوبر، نقسم القمر، يا عسل، أبوكي مين، ايه العظمة، انزل يا جميل، دقة قلبى الميال، بهية، بحبك يا لبنان، عشقك عذاب».

الجمهور يتوافد على حفل وليد توفيق

وبدأ توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين لحضور حفل الفنان الكبير وليد توفيق ضمن فعاليات الليلة التاسعة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الاولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، الفنان هاني شاكر وهشام عباس وأجمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.