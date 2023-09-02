وليد توفيق: مهرجان القلعة له قيمة فنية كبيرة

أعرب النجم اللبناني وليد توفيق، عن سعادته بالعودة للغناء في مصر بعد فترة غياب من خلال المشاركة في مهرجان القلعة للغناء والموسيقى، قائلا: «مبسوط بالغناء في مهرجان القلعة لأنه مهم ويعطي قيمة فنية ومعنوية لا تقل عن أهم المهرجانات في الدول العربية».

توفيق: سعيد بدخول كل بيت في مصر

وعبر وليد توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، عن سعادته بعرض حفلات مهرجان القلعة على قناة الحياة، مضيفا: «سعيد أن أدخل على كل بيت في مصر والعالم العربي من خلال عرض الحفلات على شاشات التلفزيون».

العلاقة بين الفنان والجمهور

وتابع: «دائما ما يكون في علاقة بين الفنان والجمهور والفنان المحبوب بيكون في قلوب الناس وليس العيون فقط ودائما بحضر أغنيات جديدة عشان تفاعل الجمهور، وفي ناس بتحب أغنياتي القديمة ولكن أنا بقول لا لازم أقدم الجديد ونفكر في الشباب ومتواجد بالأغاني القديمة والجديدة وأنه سيغني آخر أغنياته أصحاب السعادة التي جرى تصويرها في الغردقة».