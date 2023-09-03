بدء التقديم في الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد اليوم.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدّة طرق أمام خريجي الدفعة 101 من الجامعات والمعاهد العليا، للتقديم لأداء الخدمة العامة، والذي يبدأ تنفيذه بداية من أكتوبر المقبل.

طرق التقديم للخدمة العامة عبر «التضامن»

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، للمكلفين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، التقديم بأكثر من طريقة، منها التوجه مباشرة لأي من مكاتب الخدمة العامة بمحل إقامتهم، واستيفاء نموذج «1 خ ع» للخدمة العامة بدءا من اليوم 3-9-2023، أو التقديم إلكترونيا عبر الرابط من هنـــــا.

- الدخول على الموقع الاليكتروني لوزارة التضامن الأجتماعي عبر الرابط.

- التسجيل للخدمة العامة عبر رابط

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

- إدخال المؤهل الجامعي وسنة التخرج.

- إدخال الأوراق المطلوبة لأداء الخدمة العامة، وتتضمن «صورة البيانات المسجلة للمكلف على منظومة التسجيل الإلكتروني، 2 صورة من المؤهل الدراسي، 2 صورة من بطاقة الرقم القومي، 2 صورة من الموقف التجنيدي للذكور، 3 صور شخصية».

- الضغط على التسجيل.

- اختيار مجال الخدمة الذي يرغب في الالتحاق به.

مجالات الخدمة العامة المعلنة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي

- «حياة كريمة».

- الأسر المنتجة.

- محو الأمية.

- التأمينات الاجتماعية.

- رعاية الأيتام والمسنين.

- الأسر البديلة.

- خدمات الطفولة.

- الخدمات التعليمية.

- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

- برامج «وعي، فرصة، 2 كفاية، أطفال بلا مأوى».