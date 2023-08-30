شروط الإقامة بدور المغتربين التابعة لوزارة التضامن.. بينها حسن السير والسلوك

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أن دور المغتربين والمغتربات تستقبل الوافدين من المحافظات الأخرى أو إحدى الدول العربية سواء من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم وذلك وقاية للشباب من التعرض للمتاعب والاستغلال والإنحراف.

الفئة المستهدفة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، أن الفئات المستهدفة للاستفادة من دور المغتربين والمغتربات، هي:

- الشباب.

- المرأة.

الشروط والأحكام

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن شروط وأحكام الإقامة، بدور المغتربين والمغتربات، هي:

1- أن يكون محل الإقامة الدائم للمغترب خارج المدينة التي يدرس أو يعمل فيها ويتعذر عليه الإنتقال يومياً من محل إقامته إلى مقر دراسته أوعمله ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار الإستثناء من هذا الشرط إذا ثبت من البحث الاجتماعي المعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة عدم صلاحية أسرة المغترب لإقامته معها.

2- أن يكون المغترب حسن السير والسلوك، وأن يتعهد بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالدار.

3- ألا يكون مصاباً بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المعدية.

4- أن يكون مركز المغترب متفقاً مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية والخاصة بالهجرة أو بإقامة الجانب.

5- أن يوافق مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار على قبوله بها.​

إجراءات الحصول على الخدمة

وأوضحت التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجراءات الحصول على خدمة الإقامة بدور المغتربين والمغتربات:

​1- يتقدم المغترب أوالمغتربة بطلب إلتحاق بالدار على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض مستوفياً لكافة البيانات الموضحة به ويرفق معه صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الإلتحاق موقعآ عليها منه، على أن يعتمد طلب الإلتحاق من المدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب أو جهة العمل بالنسبة للعامل.

2- يقر طالب الإلتحاق بإطلاعه على لائحة الدار ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات الدار ويعتمد هذا الإقرار من ولى الأمر بالنسبة لفئة الطلبة.

3- يوقع الكشف الطبي على كل مغترب أو مغتربة قبل الإلتحاق بالدار.

4- يتم سداد الرسوم والتأمين المقررين والذين يحددهما مجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار.