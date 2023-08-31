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وزيرة التضامن تتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية في الشيخ زويد

كتب:

حسين ابراهيم
08:04 م | الخميس 31 أغسطس 2023
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري في مدينة الشيخ زويد.

وقال المحافظ، إن القافلة تضم 5 تخصصات طبية وهي «العيون والنساء والانف والأذن والمسالك»، بجانب عيادات تنظيم الأسرة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

أضاف المحافظ، أنه جرى توزيع عدد 2500 كرتونة مواد غذائية، و2000 شنطة مدرسية، و2000 شنطة أدوات نظافة علي المستحقين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بسيناء وأهلها، وأن الوزارة تنفذ عدد من البرامج لصالح الاسرة السيناوية لزيادة دخلها وتنميتها.

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